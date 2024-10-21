Трамп впервые обогнал Харрис в предвыборных прогнозах, - The Hill

Бывший президент США Дональд Трамп впервые обогнал действующего вице-президента Камалу Харрис в предвыборных прогнозах на президентские выборы 2024 года. Шансы Трампа на победу составляют 52%, тогда как у Харрис - 42%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

С конца августа прогнозы показывали преимущество Харрис, чьи шансы варьировались от 54% до 56%, а Трампа - от 44% до 46%. Однако с началом октября расклад сил начал меняться. К 17 октября модель прогнозировала равные шансы обоих кандидатов на победу, а уже через три дня Трамп вышел вперед.

Этот сдвиг в прогнозах связан с улучшением показателей Трампа в ряде ключевых штатов, таких как Висконсин и Мичиган, где ранее небольшое преимущество было на стороне Харрис. Кроме того, Трамп уже имел небольшой перевес в Аризоне, Джорджии и Северной Каролине.

Семь "колеблющихся" штатов, включая Пенсильванию, которая остается единственным штатом с предпочтением в сторону Харрис, считаются решающими в определении исхода выборов 2024 года.

Тем не менее, результаты опросов остаются в пределах статистической погрешности, что сохраняет непредсказуемость гонки и возможные изменения в любой момент.