Трамп впервые обогнал Харрис в предвыборных прогнозах, - The Hill
Бывший президент США Дональд Трамп впервые обогнал действующего вице-президента Камалу Харрис в предвыборных прогнозах на президентские выборы 2024 года. Шансы Трампа на победу составляют 52%, тогда как у Харрис - 42%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.
С конца августа прогнозы показывали преимущество Харрис, чьи шансы варьировались от 54% до 56%, а Трампа - от 44% до 46%. Однако с началом октября расклад сил начал меняться. К 17 октября модель прогнозировала равные шансы обоих кандидатов на победу, а уже через три дня Трамп вышел вперед.
Этот сдвиг в прогнозах связан с улучшением показателей Трампа в ряде ключевых штатов, таких как Висконсин и Мичиган, где ранее небольшое преимущество было на стороне Харрис. Кроме того, Трамп уже имел небольшой перевес в Аризоне, Джорджии и Северной Каролине.
Семь "колеблющихся" штатов, включая Пенсильванию, которая остается единственным штатом с предпочтением в сторону Харрис, считаются решающими в определении исхода выборов 2024 года.
Тем не менее, результаты опросов остаются в пределах статистической погрешности, что сохраняет непредсказуемость гонки и возможные изменения в любой момент.
Выборы президента США
С приближением президентских выборов в США, которые состоятся 5 ноября, борьба между основными кандидатами становится все более напряженной. По данным опроса Гарвардского центра американских политических исследований (Harvard CAPS/Harris), Дональд Трамп имеет небольшое преимущество над Камалой Харрис в ключевых "колеблющихся" штатах, которые могут сыграть решающую роль в исходе выборов.
Избирательный штаб Харрис активно использует стратегию, направленную на подрыв позиций Трампа, стараясь обратить его сильные стороны против него самого. В частности, команда Харрис настаивает на открытости и прозрачности кандидатов, требуя от Трампа обнародования медицинского отчета.
Кроме того, Харрис вновь пригласила Трампа на второй раунд предвыборных дебатов, от участия в которых он ранее отказался. С приближением выборов это приглашение стало частью тактики давления на оппонента, с целью продемонстрировать избирателям готовность к открытой и честной дискуссии.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.