Трамп про війну РФ проти України: я ні на чиєму боці

Погрози Трампа

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп визнавав, що російський диктатор Володимир Путін не хоче зупиняти війну проти України. Таку заяву він зробив після телефонної розмови з главою Кремля.

При цьому вчора, 14 липня, Трамп заявив, що якщо за 50 днів Росія не погодиться підписати мирну угоду з Україною, США введуть вторинні тарифи. Вони будуть спрямовані проти тих країн, які продовжуватимуть торгувати з агресором.

Також американський лідер зазначив, що Путін програє, оскільки у війні немає переможців.

Такі заяви різко контрастують із тим, що Трамп говорив ще кілька місяців тому. Він запевняв, що Росія нібито хоче миру і він вірить у мирні наміри Путіна.

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