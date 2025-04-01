Трамп виступив проти тимчасової адміністрації в Україні, - Держдеп

Що запропонував Путін і як реагував Білий дім.

Нагадаємо, в ніч із четверга на п'ятницю російський диктатор Володимир Путін запропонував запровадити в Україні "тимчасове управління під егідою ООН". На думку глави Кремля, за цей час у країні можна провести вибори президента, а вже після укладати мирну угоду.

Зранку неназваний представник Ради нацбезпеки Білого дому сказав у коментарі Reuters, що управління в Україні визначає її Конституція і народ.

Крім того, у неділю відреагував сам Трамп. У телефонному інтерв'ю з NBC News він повідомив, що дуже "злий" на Путіна через його заяви, а також той факт, що припинення вогню досі не досягнуто. У зв'язку з чим він пригрозив ввести додаткові мита на російську нафту в розмірі 25%.

"Якщо ми з Росією не зможемо укласти угоду про припинення кровопролиття в Україні, і якщо я вважаю, що це провина Росії - а це може бути і не так - але якщо я вважаю, що це провина Росії, я запроваджу вторинні мита на нафту, на всю нафту, яка надходить із Росії", - сказав Трамп.

Він уточнив, що тарифи можуть бути введені протягом місяця, якщо не буде досягнуто припинення вогню. Щоправда пізніше, спілкуючись із журналістами на борту літака, він сказав, що не хотів би вводити ці тарифи.

Детальніше про те, як реагувала Україна і Захід - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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