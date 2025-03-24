Трамп вимагає зняти свій портрет: що не так із картиною

"Ніхто не любить поганих фотографій або картин, на яких зображений сам, але той, що в Колорадо, в Капітолії штату, розміщений губернатором, разом з усіма іншими президентами, був навмисно спотворений до такого рівня, якого навіть я, мабуть, ніколи раніше не бачив", - написав Трамп.

Американський президент обурився, що портрет 44-го президента США Барака Обами художниця зробила "чудовим", та наголосив, що його портрет - "справді найгірший".

"Мабуть, з віком вона втратила свій талант. У будь-якому випадку, я б волів не мати жодної картини, ніж мати цю, але багато людей з Колорадо дзвонили і писали, щоб поскаржитися. Насправді, вони дуже розлючені через це!" - зазначив Трамп.

За словами Трампа, він звернувся "від імені цих людей" до губернатора штату Джареда Поліса з проханням прибрати згаданий портрет.

"Джареду має бути соромно!" - додав Трамп.

Фото: портрет Трампа у Капітолії штату Колорадо (truthsocial.com)

Нагадаємо, що в Капітолії штату Колорадо традиційно розміщують портрети всіх президентів США як частину історичної галереї. Ця ініціатива почалася ще в 19 столітті, щоб відзначити кожного лідера країни та створити візуальну історію американського президентства.

Таким чином, портрети нагадують про внесок кожного президента у розвиток країни. Відвідувачі Капітолію можуть побачити обличчя всіх президентів і дізнатися більше про їхню роль в історії США.

Митці зображають президентів у своєму стилі, що додає культурної цінності галереї. Портрети замовляються завдяки приватним пожертвам, а не державним коштам, що підкреслює громадську зацікавленість у збереженні цієї традиції.

Інколи портрети викликають суперечки, як у випадку з Трампом, але загалом ця традиція є частиною американської культурної спадщини.

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