Трамп вимагає більш радикальних дій щодо мит, - WP

За словами чотирьох джерел, Трамп продовжує наполягати на прийнятті більш агресивних заходів щодо перетворення економіки США. Це відбувається незважаючи на заклики його союзників зайняти більш примирливу позицію.

Наразі радники президента США ведуть інтенсивні обговорення точного об'єкта імпортних мит, які будуть введені. Вони торкнуться торгівлі на трильйони доларів.

WP пише, що найімовірнішим вважається варіант, який передбачає встановлення тарифів на товари з 15% країн, які адміністрація Трампа вважає "найгіршими торговими партнерами, на частку яких припадає майже 90% імпорту".

Зазначимо, що раніше президент США анонсував, що 2 квітня буде запроваджено "взаємні" торговельні мита. Зокрема, в адміністрації говорили, що вони відповідатимуть тарифним ставкам, які торгові партнери Вашингтона стягують з американського експорту.

Крім того, в публічному і приватному порядку Трамп заявив, що тарифи є безпрограшним варіантом, який поверне робочі місця в обробній промисловості в США і наповнить федеральну скарбницю трильйонами доларів.