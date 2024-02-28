Трамп виграв праймеріз ще в одному штаті

За даними Edison Research, при підрахунку 58% голосів республіканців Трамп отримав підтримку 67% проти 27% у Гейлі.

Очікується, що Мічиган відіграє вирішальну роль на президентських виборах у США 5 листопада, які, ймовірно, стануть битвою між Джо Байденом та Трампом. Це поле битви, яке може схилитися у бік будь-якої зі сторін. Байден випередив Трампа в Мічигані лише на 2,8 процентних пунктів на виборах 2020 року.

"Ми повинні перемогти 5 листопада, і ми збираємося виграти по-крупному, і це буде не схоже ні на що, що будь-хто будь-коли бачив. Це буде фантастика. Ми виграємо Мічиган, ми виграємо все", - сказав Трамп своїм. прихильникам у Мічигані.

Незважаючи на те, що Гейлі програла Трампу у всіх праймеріз, вона добре показала себе серед поміркованих виборців. Незадовго до того, як Трамп був оголошений переможцем у Мічигані, Хейлі пообіцяла продовжувати боротьбу.

Результат Байдена

Президент США Джо Байден також легко виграв президентські праймеріз Демократичної партії у Мічигані 27 лютого, отримавши підтримку 80% виборців. Але протестне голосування демократів, невдоволених його підтримкою війни Ізраїлю проти ХАМАС у секторі Газа, перевершило очікування організаторів.

Багато хто в арабсько-американському співтоваристві Мічигану, який підтримав Байдена в 2020 році, як і деякі прогресивні демократи, незадоволені підтримкою Байденом наступу Ізраїлю в секторі Газа, керованому ХАМАСом,

У своїй заяві після праймеріз Байден сказав: "Я хочу подякувати кожному мешканцю Мічигану, чий голос був почутий сьогодні. Реалізація права голосу та участь у нашій демократії - ось що робить Америку великою. Дональд Трамп погрожує затягнути нас ще далі в минуле, бажаючи помсти".

Вибори у США

Вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. Згідно з прогнозами, головним кандидатом від демократів стане чинний американський лідер Джо Байден. Від республіканців, окрім Дональда Трампа, у перегонах бере участь екс-посол США в ООН Ніккі Гейлі.

Детальніше про головні теми виборів у США - у матеріалі РБК-Україна.