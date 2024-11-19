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Трамп відвідає шостий запуск ракети Starship компанії Ілона Маска, - CNN

Фото: новообраний президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У середу, 20 листопада, компанія мільярдера Ілона Маска SpaceX здійснить шостий запуск ракети Starship. На цій події, у Техасі, буде присутній обраний президент США Дональд Трамп.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами трьох джерел, до Трампа також приєднається безпосередньо і сам генеральний директор SpaceX, що стане ще одним прикладом зростаючої ролі мільярдера в орбіті новообраного президента.

Новий запуск Starship

Завтра SpaseX здійснить шостий запуск Starship - найпотужнішої ракети з будь-коли створених у світі. Випробовувальний політ відбудеться між 5 та 5:30 вечора за східним часом.

Літні випробування включатимуть посадку надважкого прискорювача, а також його захоплення важелями на стартовому майданчику. Потім Starship вийде на орбіту Землі і приблизно за годину приземлиться в Індійському океані при денному світлі.

CNN додало, що раніше Трамп бурхливо висловлював свій ентузіазм із приводу п'ятого випробувального польоту.

Нагадаємо, що після виборів у США Ілон Маск став дратувати оточення Дональда Трампа. Згідно з інформацією NBC News, мільярдер нібито поводиться як співпрезидент.

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Дональд ТрампSpaceXІлон Маск