Трамп не відновить допомогу Україні після підписання угоди про копалини, - NBC News

Президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що не відновить допомогу Україні після підписання угоди про копалини. Він також хоче побачити зміни у ставленні президента Володимира Зеленського до переговорів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.
За словами представника адміністрації США та іншого американського чиновника, Трамп у приватних розмовах дав зрозуміти своїм помічникам, що підписаної угоди буде недостатньо для відновлення допомоги та обміну розвідданими з Україною.
Чиновники розповіли, що Трамп хоче, щоб угода, яка дасть США частку в українських мінеральних ресурсах, була підписана. Але також він хоче побачити зміни у ставленні Зеленського до мирних переговорів, зокрема, готовність піти на поступки, наприклад, віддати території Росії.
Джерела видання зазначають, що Трамп хоче, щоб Зеленський зробив певний рух у напрямку виборів в Україні і, можливо, пішов у відставку.
За словами американського чиновника і представника адміністрації Трамп, США не мають жодних доказів того, що пауза в обміні розвідданими мала прямий вплив на російські повітряні атаки на Україну. Вони стверджують, що атаки, ймовірно, були сплановані ще до припинення обміну розвідданими та допомоги.
Днями у США офіційно підтвердили, що припинили надавати допомогу Україні. Також США припинили обмін розвідданими з Україною.
Раніше видання NBC News зазначало, що союзники можуть припинити ділитися з США розвідданими, оскільки побоюються передачі даних до Москви. Британські ЗМІ повідомляють, що на Заході обговорюють створення нового розвідувального альянсу без США.
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