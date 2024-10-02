Трамп відмовився давати інтерв'ю програмі "60 хвилин", Гарріс погодилася, - Axios

Кандидатам у президенти США Дональду Трампу та Камалі Гарріс було запропоновано дати інтерв'ю програмі "60 хвилин" на каналі CBS News. Проте республіканець відмовився від цього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

Важливо, що 10 вересня 2024 між Гарріс і Трампом пройшли дебати. Після цього віце-президент США неодноразово пропонувала колишньому президенту провести ще один раунд, на що він відповідав відмовою. Оскільки Трамп заявив, що вже "надто пізно" проводити нові дебати, шоу на CBS News могло б стати останнім шансом для обох кандидатів охопити масову аудиторію за 29 днів дня виборів.

Канал стверджує, що Трамп погодився, але згодом відмовився від інтерв'ю. У коментарі Axios Стівен Чунг, директор з комунікацій кампанії Трампа, пояснив ситуацію.

"Було обговорення, але нічого не було заплановано або зафіксовано. Вони наполягли на тому, щоб перервати інтерв'ю для перевірки фактів", - сказав він.

Тим часом віце-президент США Камала Гарріс погодилася та візьме участь у шоу, яке вийде в ефір 7 жовтня. При цьому запрошення Трампу залишається в силі.

"Цього року кампанії Гарріс і Трампа погодилися взяти участь у програмі "60 хвилин". Віце-президент Гарріс поговорить з кореспондентом Біллом Уітакером. Після першої згоди на інтерв'ю зі Скоттом Пеллі, кампанія колишнього президента Трампа вирішила відмовитися від участі. Пеллі розповість про це у понеділок увечері", - додав представник "60 хвилин".