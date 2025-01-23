Трамп відкинув побоювання з приводу доступу Китаю до даних користувачів TikTok

Під час інтерв'ю ведучий Шон Хенніті запитав Трампа про проблеми, пов'язані з соцмережею TikTok, яка належить китайській компанії ByteDance, а отже, підпадає під вимоги КНР щодо збору даних. Він також зазначив, що дехто називає цей застосунок "шпигунською програмою комуністичного Китаю", на що Трамп відповів наступне.

"Невже Китаю так важливо шпигувати за молодими людьми? За дітьми, які дивляться божевільні відео?", - сказав президент США.

Крім того, він наголосив, що в США є багато товарів зроблених у Китаї, зокрема, смартфони. Але про це ніхто не згадує.

"Але ви можете сказати це про все, що зроблено в Китаї. Дивіться, у нас є телефони, зроблені в Китаї, здебільшого, у нас так багато речей, зроблених у Китаї, то чому вони не згадують про це? Знаєте, цікава річ із TikTok полягає в тому, що ви маєте справу з багатьма молодими людьми. Так, чи так важливо для Китаю шпигувати за молодими людьми, за молодими дітьми, дивитися божевільні відео?", - заявив Трамп поставивши запитання.