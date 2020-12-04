ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Трамп ветує оборонний бюджет США з санкціями проти "Північного потоку-2"

Вашингтон, П'ятниця 04 грудня 2020 09:10
Трамп ветує оборонний бюджет США з санкціями проти "Північного потоку-2"
Фото: Дональд Трамп (flickr com gageskidmore)
Автор: Игорь Литвиненко

Президент США Дональд Трамп пообіцяв накласти вето на оборонний бюджет країни. Він містить, зокрема, санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це Трамп написав на своїй сторінці в Twitter.

Трамп заявив, що не буде ветувати оборонний бюджет, якщо з нього заберуть статтю, яка звільняє від відповідальності онлайн-ресурси за зміст коментарів користувачів.

"Дуже сумно для нашої нації, але, схоже, сенатор Джим Інхоф не буде включати пункт про припинення дії статті 230 до законопроекту "Про оборону". Так погано для нашої національної безпеки і чесності виборів. Останній шанс зробити це. Я накладу вето"- написав Трамп.

Раніше РБК-Україна писало, що проект оборонного бюджету США на 2021 рік включає розширення санкцій відносно газопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік". Даний проект був узгоджений обома палатами Конгресу.

Раніше повідомлялося, що США можуть ввести нові санкції проти "Північного потоку-2". За даними The Wall Street Journal, цього домагаються українські лобісти.

Зазначимо, будівництво газопроводу "Північний потік-2" було порушено в грудні минулого року після введення санкцій з боку США. В кінці листопада 2020 року в США прийшли до угоди про необхідність введення нових санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2". Нові санкції, як частина законопроекту про витрати на оборону, можуть набути чинності до кінця року.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика Міністерство оборони УкраїниДональд ТрампСеверный поток-2Санкції

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся