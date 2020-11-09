ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Трамп уволил главу Минобороны США Эспера

Автор: Роман Тверденко

Президент США Дональд Трамп уволил министра обороны Марка Эспера. Вместо него исполняющим обязанности назначен глава антитеррористического центра Кристофер Миллер.

Об этом Трамп сообщил в Twitter.

"Крис проделает отличную работу. Марк Эспер освобожден от должности. Спасибо ему за работу", - написал президент США.

Эспер проработал в должности министра обороны с июля 2019 года.

Самые читаемые новости

Напомним, на прошлой неделе СМИ утверждали, что Трамп готовится уволить не только министра обороны, но и директора ЦРУ Джину Хаспел.

Сегодня сообщалось, что Консультативный переходный совет, состоящий из представителей трех последних администраций Белого дома, призвал президента США Дональда Трампа готовиться к процессу передачи власти Джо Байдену. Официально процесс начнется после того, как о победе Байдена объявит Администрация служб общего назначения (GSA).

Также известно, что переходной совет создал специальную комиссию по борьбе с пандемией коронавируса в США. Комиссия будет консультировать Джо Байдена, который объявил себя победителем президентских выборов, и его вице-президента Камалу Харрис.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Дональд Трамп