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Кампанія Гарріс зібрала 540 млн доларів з моменту виходу Байдена з президентських перегонів

Неділя 25 серпня 2024 14:47
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Кампанія Гарріс зібрала 540 млн доларів з моменту виходу Байдена з президентських перегонів Фото: віце-президент США Камала Гарріс (Getty Images)
Автор: Валерія Цюпа

Кампанія віцепрезидента США Камали Гарріс зібрала 82 мільйони доларів на з'їзді демократів у Чикаго минулого тижня. При цьому загальний обсяг коштів склав 540 млн доларів після оголошення про вихід президента Джо Байдена з передвиборчих перегонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За даними записки глави передвиборчої кампанії Джен О'Меллі Діллон, рекордну суму було зібрано за останній місяць, і після промови Гарріс на з'їзді кампанія встановила годинний рекорд за внесками.

Серед жертводавців особливо виділяються жінки, які становлять дві третини від загального числа перших донорів.

Волонтери вже записалися на 200 тисяч чергувань, щоб підтримати кампанію.

Гарріс і її кандидат Тім Волц планують тур штатом Джорджія цього тижня, тоді як колишній президент Дональд Трамп виступить із промовою про економіку і проведе заходи у Вісконсині та Пенсильванії.

Вибори у США

Президентські вибори у США відбудуться 5 листопада цього року. Новообраний президент та віце-президент розпочнуть свої повноваження 20 січня 2025 року після інавгурації.

Харріс і Трамп, ймовірно, проведуть два раунди дебатів. Перший із них намічений на 10 вересня і транслюватиметься на каналі ABC News.

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