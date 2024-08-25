Кампанія Гарріс зібрала 540 млн доларів з моменту виходу Байдена з президентських перегонів

Кампанія віцепрезидента США Камали Гарріс зібрала 82 мільйони доларів на з'їзді демократів у Чикаго минулого тижня. При цьому загальний обсяг коштів склав 540 млн доларів після оголошення про вихід президента Джо Байдена з передвиборчих перегонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За даними записки глави передвиборчої кампанії Джен О'Меллі Діллон, рекордну суму було зібрано за останній місяць, і після промови Гарріс на з'їзді кампанія встановила годинний рекорд за внесками.

Серед жертводавців особливо виділяються жінки, які становлять дві третини від загального числа перших донорів.

Волонтери вже записалися на 200 тисяч чергувань, щоб підтримати кампанію.

Гарріс і її кандидат Тім Волц планують тур штатом Джорджія цього тижня, тоді як колишній президент Дональд Трамп виступить із промовою про економіку і проведе заходи у Вісконсині та Пенсильванії.