Трамп: угода щодо TikTok відбудеться до 5 квітня

У січні президент США встановив крайній термін 5 квітня, щоб TikTok знайшла покупця не з Китаю. В іншому разі соцмережі загрожує заборона США з міркувань нацбезпеки. Вона набуде чинності в тому самому місці того самого місяця, відповідно до закону від 2024 року.

"У нас багато потенційних покупців. До TikTok виявляється величезний інтерес. Я б хотів, щоб TikTok залишився живий", - сказав Трамп журналістам на борту літака Air Force One.

У п'ятницю Reuters, посилаючись на два джерела, повідомило, що приватна інвестиційна компанія Blackstone розглядає можливість внесення невеликої міноритарної інвестиції в діяльність TikTok у США.

Зокрема, Blackstone обговорює приєднання до наявних некитайських акціонерів ByteDance на чолі з Susquehanna International Group і General Atlantic, щоб внести свіжий капітал для участі в торгах за американський бізнес TikTok. Група вийшла в лідери.

Вашингтон стверджує, що володіння TikTok компанією ByteDance робить її залежною від китайського уряду, і Пекін може використовувати застосунок для проведення операцій впливу проти Сполучених Штатів і збору даних про американців.

Раніше Трамп заявляв, що готовий продовжити квітневий дедлайн, якщо не буде досягнуто угоди щодо застосунку соціальної мережі.