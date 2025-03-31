Трамп: угода щодо TikTok відбудеться до 5 квітня

Дональд Трамп заявив, що угоду з китайською материнською компанією TikTok ByteDance про продаж програми для коротких відео буде укладено до суботи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
У січні президент США встановив крайній термін 5 квітня, щоб TikTok знайшла покупця не з Китаю. В іншому разі соцмережі загрожує заборона США з міркувань нацбезпеки. Вона набуде чинності в тому самому місці того самого місяця, відповідно до закону від 2024 року.
"У нас багато потенційних покупців. До TikTok виявляється величезний інтерес. Я б хотів, щоб TikTok залишився живий", - сказав Трамп журналістам на борту літака Air Force One.
У п'ятницю Reuters, посилаючись на два джерела, повідомило, що приватна інвестиційна компанія Blackstone розглядає можливість внесення невеликої міноритарної інвестиції в діяльність TikTok у США.
Зокрема, Blackstone обговорює приєднання до наявних некитайських акціонерів ByteDance на чолі з Susquehanna International Group і General Atlantic, щоб внести свіжий капітал для участі в торгах за американський бізнес TikTok. Група вийшла в лідери.
Вашингтон стверджує, що володіння TikTok компанією ByteDance робить її залежною від китайського уряду, і Пекін може використовувати застосунок для проведення операцій впливу проти Сполучених Штатів і збору даних про американців.
Раніше Трамп заявляв, що готовий продовжити квітневий дедлайн, якщо не буде досягнуто угоди щодо застосунку соціальної мережі.
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