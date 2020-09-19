Трамп торопит Сенат с голосованием за его кандидата в Верховный суд

Президент США Дональд Трамп призвал Сенат безотлагательно рассмотреть предложенную им кандидатуру на должность судьи Верховного суда. Вакансия появилась после смерти судьи Рут Гинзбург.

Об этом сообщает агентство АР.

Лидер сенатского большинства республиканец Митч Мак-Коннелл через несколько часов после смерти Гинзбург пообещал назначить голосование за того, кого выдвинет Трамп.

Трамп заявил, что намерен действовать в этом вопросе без промедления.

"Мы были поставлены в такое положение власти и важности, чтобы принимать решения за людей, которые так гордо избрали нас. Наиболее важным из них долгое время считалось избрание судей Верховного суда США. У нас есть это обязательство, без промедления!", - написал он в Twitter.

В свою очередь демократы заявили, что республиканцы должны поступить в соответствии с прецедентом, созданным ими в 2016 году, и не рассматривать решение о Верховном суде накануне выборов.

Кандидат в президенты от демократов Джо Байден заявил, что любое голосование должно проводиться после выборов 3 ноября.

Старейший член Верховного суда США 87-летняя Рут Бейдер Гинзбург умерла от рака 18 сентября.

После смерти судьи Верховного суда США этот пост, назначение на который является пожизненным, должен быть заполнен.

По словам источников в Белом доме, ожидается, что Трамп как можно скорее назначит консервативную замену на место Гинзбург, сообщает ВВС.

Отметим, что Гинзбург принадлежала к либеральному крылу Верховного суда США, была старейшим судьей и второй женщиной-судьей Верховного суда. Она проработала там 27 лет.

Гинзбург была яркой представительницей борцов за гендерное равенство. По ее биографии в 2018 году был снят фильм "По половому признаку" с Фелисити Джонс в главной роли.

За несколько дней до смерти, она говорила своей внучке о том, что больше всего хочет дожить до президентских выборов, чтобы в случае ее смерти вакантную должность заполнил уже другой президент, пишет NPR.

Напомним, кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден опережает президента-республиканца Дональда Трампа на общенациональном уровне. Он выше в рейтингу среди американских избирателей на 9 процентных пунктов.

Выборы президента США состоятся 3 ноября. Соперником Трампа в борьбе за пост президента является демократ Джо Байден.

Претендентами на пост вице-президента США является Майкл Пенс и Камала Харрис.