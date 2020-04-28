Трамп сообщил, когда восстановится авиасообщение между США и Европой

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что восстановление авиасообщения США с Европейским союзом будет зависеть от Европы. Об этом американский лидер сказал на брифинге в Белом доме.

Трамп подчеркнул, что все будет зависеть от того, "как долго у Европы займет излечение от коронавирусной инфекции".

"Посмотрим. Мы хотим это сделать, и они тоже хотят", - сказал Трамп на пресс-конференции.

Трамп из-за эпидемии коронавируса запретил въезд в США из стран Шенгенской зоны, которая включает большую часть, но не все страны ЕС. Евросоюз также запретил въезд неграждан ЕС.

Напомним, количество зараженных коронавирусом в Соединенных Штатах от начала выявления первого случая состоянию на 2:00 во вторник, 28 апреля, превысило один миллион человек. От осложнений в результате инфицирования COVID-19 умерли 56 тыс. 624 человека.