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Трамп сократил отставание от Байдена в поддержке избирателей

Автор: Максим Зайченко

Действующий президент США Дональд Трамп сократил отставание по популярности от своего соперника на выборах демократа Джозефа Байдена. Это произошло после общенационального съезда Республиканской партии.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Morning Consult.

Как отмечается, опрос проводился 28 августа - на следующий день после завершения партийного слета республиканцев. Респондентов спросили, какого кандидата они поддержали бы на выборах главы государства, если бы они состоялись сейчас. 44% ответили, что отдали бы свой голос за Трампа, а 50% - за Байдена. По результатам опроса, проводившегося до начала съезда, о готовности голосовать за Трампа заявляли 42% опрошенных, а за его соперника - 52%.

"Это изменение контрастирует с реакцией избирателей на съезд демократов, который состоялся на прошлой неделе, тогда преимущество Байдена, согласно статистическим данным, осталось неизменным", - говорится в сообщении.

Опрос проводился среди 4 035 респондентов, статистическая погрешность составляет около 2%. Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября.

Ранее РБК-Украина писало, что Байден популярнее Трампа в шести ключевых штатах.

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