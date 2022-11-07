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Трамп сьогодні може анонсувати участь у виборах президента США, - CNN

Новость на русском →
Понеділок 07 листопада 2022 21:23
Трамп сьогодні може анонсувати участь у виборах президента США, - CNN Фото: Дональд Трамп, екс-президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Екс-президент США Дональд Трамп планує офіційно оголосити про свою участь у президентських виборах сьогодні, 7 листопада, увечері за місцевим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Трамп планує анонсувати участь у виборах на мітингу своїх прихильників в Огайо. Але ця інформація не є достовірною, оскільки екс-президенту рекомендували почекати до проміжних виборів до Палати представників Конгресу та весілля його дочки.

При цьому в CNN зазначають, що Трамп хоче отримати вигоду від можливих добрих результатів республіканців на виборах до нижньої палати парламенту, які відбудуться завтра, 8 листопада.

Нагадаємо, раніше в американських ЗМІ з'явилася інформація, що Трамп планує оголосити про свою участь у президентських виборах до Дня подяки (24 листопада).

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