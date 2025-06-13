Трамп скликає термінове засідання уряду на тлі ударів Ізраїлю по Ірану

Президент США Дональд Трамп у четвер увечері скликав засідання на рівні кабінету міністрів після того, як Ізраїль завдав "превентивних ударів" по Ірану.

Зустріч була присвячена виробленню реакції США на загострення ситуації на Близькому Сході.

Трамп: "Масовий конфлікт може статися скоро"

Раніше того ж дня, відповідаючи на запитання журналістів, Трамп попередив, що "масовий конфлікт" у регіоні може початися "дуже скоро".

Хоча Трамп і утримався від заяви про неминучість ескалації, однак наголосив: "Це цілком може статися".

Білий дім не коментує засідання

Президент покинув щорічний пікнік у Білому домі приблизно о 20:00 за місцевим часом. У Білому домі відмовилися офіційно коментувати деталі вечірнього засідання.