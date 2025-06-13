Трамп скликає термінове засідання уряду на тлі ударів Ізраїлю по Ірану

Трамп скликає кабінет міністрів після ударів Ізраїлю по Ірану. Білий дім поки не коментує останні події.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios та The Times of Israel.
Президент США Дональд Трамп у четвер увечері скликав засідання на рівні кабінету міністрів після того, як Ізраїль завдав "превентивних ударів" по Ірану.
Зустріч була присвячена виробленню реакції США на загострення ситуації на Близькому Сході.
Раніше того ж дня, відповідаючи на запитання журналістів, Трамп попередив, що "масовий конфлікт" у регіоні може початися "дуже скоро".
Хоча Трамп і утримався від заяви про неминучість ескалації, однак наголосив: "Це цілком може статися".
Президент покинув щорічний пікнік у Білому домі приблизно о 20:00 за місцевим часом. У Білому домі відмовилися офіційно коментувати деталі вечірнього засідання.
В ніч на 13 червня армія оборони Ізраїлю завдала ударів по території Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.
Ізраїль назвав операцію "Нація левів", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.
В той же час, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що США не беруть участі в операції Ізраїлю проти Ірану. Також, за словами високопосадовця, Вашингтон не надавав ніякої допомоги Єрусалиму.
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