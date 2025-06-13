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Трамп скликає термінове засідання уряду на тлі ударів Ізраїлю по Ірану

Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Трамп скликає кабінет міністрів після ударів Ізраїлю по Ірану. Білий дім поки не коментує останні події.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios та The Times of Israel.

Президент США Дональд Трамп у четвер увечері скликав засідання на рівні кабінету міністрів після того, як Ізраїль завдав "превентивних ударів" по Ірану. 

Зустріч була присвячена виробленню реакції США на загострення ситуації на Близькому Сході.

Трамп: "Масовий конфлікт може статися скоро"

Раніше того ж дня, відповідаючи на запитання журналістів, Трамп попередив, що "масовий конфлікт" у регіоні може початися "дуже скоро".

Хоча Трамп і утримався від заяви про неминучість ескалації, однак наголосив: "Це цілком може статися".

Білий дім не коментує засідання

Президент покинув щорічний пікнік у Білому домі приблизно о 20:00 за місцевим часом. У Білому домі відмовилися офіційно коментувати деталі вечірнього засідання.

Атака Ізраїлю на Іран

В ніч на 13 червня армія оборони Ізраїлю завдала ударів по території Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.

Ізраїль назвав операцію "Нація левів", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

В той же час, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що США не беруть участі в операції Ізраїлю проти Ірану. Також, за словами високопосадовця, Вашингтон не надавав ніякої допомоги Єрусалиму.

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