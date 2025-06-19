Трамп схвалив план атаки США на Іран, але не віддав остаточного наказу, - WSJ

Президент США Дональд Трамп схвалив план атаки на Іран. Але поки що утримується від його реалізації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
За словами джерел, Трамп повідомив старшим помічникам у вівторок увечері, що схвалює плани атаки на Іран. Однак утримується від цього, щоб подивитися, чи відмовиться Тегеран від своєї ядерної програми.
Зазначається, що добре захищений іранський завод зі збагачення урану у Фордо є можливою ціллю США.
Об'єкт прихований під горою і, як правило, військові експерти вважають, що він перебуває поза зоною досяжності будь-яких бомб, крім найпотужніших.
Також видання додає, що останніми днями американські військові нарощували сили на Близькому Сході. Третій есмінець ВМС США увійшов у східну частину Середземного моря, а друга авіаносна ударна група США прямує в Аравійське море.
Хоч Пентагон заявив, що нарощування військової потужності має винятково оборонний характер, воно дає змогу краще позиціонувати США, якщо Тарме вирішить приєднатися до ізраїльських атак на Іран.
"Це також може бути тактикою тиску на Іран, щоб змусити його капітулювати або піти на поступки", - припускає WSJ.
Нагадаємо, у ніч на 13 червня Ізраїль розпочав операцію «Левовий народ», у рамках якої атакує військові об'єкти Ірану. Зокрема ті, які пов'язані з ядерною та ракетною програмами.
У відповідь Іран завдавав ударів по Ізраїлю і досі залишалося невідомим питання, чи втрутяться в ситуацію США, чи будуть американські війська атакувати військові об'єкти Тегерана.
Також зазначимо, що вчора Трамп заявив, що не дозволить Ірану обзавестися ядерною зброєю, оскільки це матиме катастрофічні наслідки для світу.
"Однак незалежно від того, доведеться боротися чи ні, ніяк не можна дозволити Ірану мати ядерну зброю, тому що тоді весь світ вибухне. Я цього не дозволю", - наголосив глава Білого дому.
Щодо остаточного рішення залучення військ США до поточних ударів Ізраїлю по Ірану, Трамп сказав, що рішення ще не ухвалено.
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