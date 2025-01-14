Трамп шукає нелояльних чиновників у Білому домі, - AP

Як повідомило джерело агентства, співробітників запитують про те, за кого вони голосували на виборах 2024 року, про їхній політичний внесок і про те, чи розміщували вони в соціальних мережах пости, які команда обраного президента Дональда Трампа могла б вважати компрометувальними.

За словами чиновника, який побажав залишитися анонімним, принаймні деякі з цих неполітичних співробітників почали збирати свої речі після того, як їх запитали про їхню лояльність до Трампа - хоча раніше їм дали зрозуміти, що їх попросять залишитися в РНБ у новій адміністрації.

Майк Волц, якого Трамп обрав на посаду радника з національної безпеки, останніми днями публічно заявив про свій намір позбутися всіх неполітичних призначенців і кадрових працівників розвідки, які працюють у РНБ, до дня інавгурації, щоб забезпечити укомплектування ради тими, хто підтримує порядок денний Трампа.

Масове видалення експертів із зовнішньої політики та національної безпеки з РНБ у перший день роботи нової адміністрації може позбавити команду Трампа значного досвіду та інституційних знань у той час, коли США борються зі складними політичними викликами в Україні, на Близькому Сході та за його межами.

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Волтц і представники перехідної команди Трампа не повідомляли йому про те, що нова команда проводила або планує проводити таку перевірку.

Але Салліван останніми днями навів вагомі докази на користь того, щоб адміністрація Трампа зберегла за собою кадрових державних службовців, призначених у РНБ, принаймні на ранньому етапі відходу нової адміністрації. Він назвав призначенців "патріотами", які служили "без страху або прихильності як до демократичної, так і до республіканської адміністрації".

Перевірка лояльності

Співробітники РНБ, яких допитують про лояльність, здебільшого є експертами з предметної області, яких відрядили в Білий дім федеральні агентства - наприклад, Держдепартамент, ФБР і ЦРУ - для тимчасової служби, яка зазвичай триває один-два роки. У разі їхнього звільнення з РНБ вони будуть повернуті у свої рідні агентства.

Перевірка держслужбовців почалася минулого тижня, сказав чиновник. Деяких із них допитували про їхні політичні погляди призначенці Трампа, які працюватимуть директорами в РНБ і які тижнями раніше просили їх залишитися. На рівні директорату РНБ є десятки держслужбовців, які розраховували залишитися в Білому домі в новій адміністрації.

РНБ

Рада національної безпеки була створена як підрозділ Білого дому під час адміністрації Трумена, якому було доручено консультувати і допомагати президенту з питань національної безпеки і зовнішньої політики, а також координувати діяльність різних урядових агентств. Експерти, призначені до Ради національної безпеки, часто переходять з однієї адміністрації в іншу, навіть коли Білий дім змінює партії.

Трамп під час свого першого терміну був травмований, коли двоє кадрових військових офіцерів, прикомандированих до РНБ, стали інформаторами, висловивши своє занепокоєння з приводу дзвінка Трампа 2019 року президенту України Володимиру Зеленському, в якому президент домагався розслідування щодо Байдена і його сина Хантера. Цей епізод призвів до першого імпічменту Трампа.

Александр Віндман слухав дзвінок як посадова особа РНБ, коли почуте його стривожило. Він звернувся до свого брата-близнюка Юджина, який на той час працював юристом з етики в РНБ. Обидва Віндмани повідомили про свої побоювання начальству.