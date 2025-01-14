Трамп ищет нелояльных чиновников в Белом доме, - AP

Как сообщил источник агентства, сотрудников спрашивают о том, за кого они голосовали на выборах 2024 года, об их политическом вкладе и о том, размещали ли они в социальных сетях посты, которые команда избранного президента Дональда Трампа могла бы счесть компрометирующими.

По словам чиновника, пожелавшего остаться анонимным, по крайней мере некоторые из этих неполитических сотрудников начали собирать свои вещи после того, как их спросили об их лояльности Трампу - хотя ранее им дали понять, что их попросят остаться в СНБ в новой администрации.

Майк Волц, которого Трамп выбрал на пост советника по национальной безопасности, в последние дни публично заявил о своем намерении избавиться от всех неполитических назначенцев и кадровых сотрудников разведки, работающих в СНБ, к дню инаугурации, чтобы обеспечить укомплектование совета теми, кто поддерживает повестку дня Трампа.

Массовое удаление экспертов по внешней политике и национальной безопасности из СНБ в первый день работы новой администрации может лишить команду Трампа значительного опыта и институциональных знаний в то время, когда США борются со сложными политическими вызовами в Украине, на Ближнем Востоке и за его пределами.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Волтц и представители переходной команды Трампа не сообщали ему о том, что новая команда проводила или планирует проводить такую проверку.

Но Салливан в последние дни привел весомые доводы в пользу того, чтобы администрация Трампа сохранила за собой кадровых государственных служащих, назначенных в СНБ, по крайней мере на раннем этапе ухода новой администрации. Он назвал назначенцев "патриотами", которые служили "без страха или благосклонности как к демократической, так и к республиканской администрации".

Проверка лояльности

Сотрудники СНБ, которых допрашивают о лояльности, в основном являются экспертами по предметной области, которые были откомандированы в Белый дом федеральными агентствами - например, Госдепартаментом, ФБР и ЦРУ - для временной службы, которая обычно длится один-два года. В случае их увольнения из СНБ они будут возвращены в свои родные агентства.

Проверка госслужащих началась на прошлой неделе, сказал чиновник. Некоторых из них допрашивали об их политических взглядах назначенцы Трампа, которые будут работать директорами в СНБ и которые неделями ранее просили их остаться. На уровне директората СНБ есть десятки госслужащих, которые рассчитывали остаться в Белом доме в новой администрации.

СНБ

Совет национальной безопасности был создан как подразделение Белого дома во время администрации Трумэна, которому было поручено консультировать и помогать президенту по вопросам национальной безопасности и внешней политики, а также координировать деятельность различных правительственных агентств. Эксперты, назначенные в Совет национальной безопасности, часто переходят из одной администрации в другую, даже когда Белый дом меняет партии.

Трамп во время своего первого срока был травмирован, когда два кадровых военных офицера, прикомандированных к СНБ, стали информаторами, выразив свою обеспокоенность по поводу звонка Трампа в 2019 году президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором президент добивался расследования в отношении Байдена и его сына Хантера. Этот эпизод привел к первому импичменту Трампа.

Александр Виндман слушал звонок в качестве должностного лица СНБ, когда услышанное его встревожило. Он обратился к своему брату-близнецу Юджину, который в то время работал юристом по этике в СНБ. Оба Виндмана сообщили о своих опасениях начальству.