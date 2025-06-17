Трамп все ще хоче ядерної угоди з Іраном, - Гегсет

У голови Пентагону запитали, чи прагне Трамп, як і раніше, до укладення ядерної угоди з Іраном.

"Звичайно. Ми займаємо оборонну позицію в регіоні, щоб бути сильними в прагненні до мирної угоди. І ми, звичайно, сподіваємося, що так і буде", - відповів Гегсет.

Він також розповів, що прямує до Ситуаційної кімнати Білого дому, щоб зустрітися з Трампом і його командою з національної безпеки на тлі напруженості на Близькому Сході, оскільки президент США достроково повертається із саміту G7.

Міністр не уточнив, що стало приводом для зустрічі, але, за його словами, ці дії спрямовані на "забезпечення безпеки громадян" США.