Трамп сьогодні оголосить про введення мит на сталь і алюміній з Європи, - WSJ

Не виключено, що плани адміністрації Трампа ще можуть змінитися

Президент США Дональд Трамп сьогодні, 31 травня, оголосить про введення мит на імпорт сталі та алюмінію з європейських країн. Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

Повідомляється, що Білий дім сьогодні офіційно оголосить про введення мита в 25% і 10% на імпорт сталі та алюмінію з Європи. У той же час, за даними джерел, плани адміністрації Трампа ще можуть змінитися, якщо сторони домовляться про угоду, проте це малоймовірно.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Євросоюз готовий налагодити торгівлю з США в разі звільнення від мит.

Зазначимо, 9 березня Трамп ввів мита на ввезення сталі та алюмінію. На його думку, промисловість США постраждала від зовнішньої торгівлі, якою керуються інші країни. За первісним планом, мита мали вступити в дію для всіх країн, крім Канади і Мексики, через 15 днів. Однак для країн Євросоюзу та ряду інших країн їх відклали на час переговорів.