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Трамп считает виновными в нападении на Капитолий движение "Антифа", - СМИ

США, Вторник 12 января 2021 09:42
Трамп считает виновными в нападении на Капитолий движение "Антифа", - СМИ
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Автор: Игорь Литвиненко

Президент США Дональд Трамп считает виновными в нападении на здание Капитолия в Вашингтоне представителей антифашистского движения "Антифа". Он заявил об это в разговоре с лидером меньшинства в Палате представителей, республиканцем Кевином Маккарти.

Об этом сообщает Axios.

Разговор между Трампом и Маккарти был напряженным и длился около 30 минут. При этом Маккарти не согласился с Трампом. По его словам, он лично видел, что в нападении на Капитолий участвовали сторонники Трампа.

Также во время разговора Трамп в очередной раз заявил о фальсификациях на выборах. На это Маккарти ответил: "Прекрати. Все кончено. Выборы окончены".

Напомним, нападение на Капитолий США произошло 6 января. В это время в Конгрессе проходило заседания, на котором должны были утвердить победителя на выборах президента. При этом под стенами Капитолия проходил протест сторонников Трампа.

При этом накануне Трамп выступил с заявлением, что готов устроить "адскую битву" за президентский пост, если демократы "захватят" Сенат и Белый дом.

Спустя сутки после беспорядков в Капитолии Трамп впервые официально признал победу Байдена на выборах.

Несмотря на это демократы Палаты представителей США начали сбор голосов, чтобы объявить импичмент Трампу за подстрекательство к протестам в Капитолии.

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