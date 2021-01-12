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Трамп вважає винними в нападі на Капітолій рух "Антифа", - ЗМІ

США, Вівторок 12 січня 2021 09:42
Трамп вважає винними в нападі на Капітолій рух "Антифа", - ЗМІ
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Автор: Игорь Литвиненко

Президент США Дональд Трамп вважає винними в нападі на будівлю Капітолія у Вашингтоні представників антифашистського руху "Антифа". Він заявив про це в розмові з лідером меншості в Палаті представників, республіканцем Кевіном Маккарті.

Про це повідомляє Axios.

Розмова між Трампом і Маккарті був напруженим і тривав близько 30 хвилин. При цьому Маккарті не погодився з Трампом. За його словами, він особисто бачив, що в нападі на Капітолій брали участь прихильники Трампа.

Також під час розмови Трамп в черговий раз заявив про фальсифікації на виборах. На це Маккарті відповів: "Припини. Все скінчено. Вибори закінчені".

Нагадаємо, напад на Капітолій США відбувся 6 січня. В цей час в Конгресі проходило засідання, на якому повинні були затвердити переможця на виборах президента. При цьому під стінами Капітолію проходив протест прихильників Трампа.

При цьому напередодні Трамп виступив із заявою, що готовий влаштувати "пекельну битву" за президентський пост, якщо демократи "захоплять" Сенат і Білий дім.

Через добу після заворушень в Капітолії Трамп вперше офіційно визнав перемогу Байдена на виборах.

Попри це демократи Палати представників США почали збір голосів, щоб оголосити імпічмент Трампу за підбурювання до протестів в Капітолії.

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