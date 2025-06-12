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Трамп "розчарований" у Росії та Україні: угоди вже можна було досягти

Вашингтон, Четвер 12 червня 2025 20:16
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Трамп "розчарований" у Росії та Україні: угоди вже можна було досягти Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Дональд Трамп вважає, що Україна і Росія вже нібито могли домовитися про мирну угоду. Але він розчарований, що цього не сталося.

Як передає РБК-Україна, про це американський лідер заявив під час спілкування з журналістами.

"Я дуже розчарований у Росії, але я розчарований і в Україні, тому що, на мій погляд, можна було б досягти угоди", - розповів Трамп.

За його словами, Україна і Росія втрачають 5-6 тисяч осіб на тиждень. Це "переважно військові", але також і мирні жителі, бо по них завдають ракетних ударів.

"Як би вам сподобалося жити в будівлі, якби ви знали, що ввечері є велика ймовірність, що в неї влучить ракета? Це жахливо. Мабуть, жахливо так жити", - додав президент.

Трамп також похвалився, що США "відмінно попрацювали" з Індією і Пакистаном, а також з Ізраїлем. Він укотре заявив, що жодна така катастрофа не сталася б, якби він був президентом.

Посередництво США

Нагадаємо, США позиціонують себе як посередник між Україною та Росією. Але останнім часом Вашингтон приділяє дедалі менше уваги такій ролі.

США віддалилися від пошуку рішення для війни РФ проти України після того, як Росія відмовилася від безумовного припинення вогню щонайменше на 30 днів. Водночас чинити тиск на Москву Вашингтон не поспішає.

Зокрема, держсекретар США Марко Рубіо нещодавно заявляв, що його країна не вводить санкції проти Росії, оскільки тоді РФ може вийти з переговорного процесу.

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