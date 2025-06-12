Трамп "разочарован" в России и Украине: сделки уже можно было достичь

Президент США Дональд Трамп считает, что Украина и Россия уже якобы могли договориться о мирной сделке. Но он разочарован, что этого не произошло.

Как передает РБК-Украина , об этом американский лидер заявил во время общения с журналистами.

"Я очень разочарован в России, но я разочарован и в Украине, потому что, на мой взгляд, можно было бы достичь сделки", - рассказал Трамп.

По его словам, Украина и Россия теряют 5-6 тысяч человек в неделю. Это "преимущественно военные", но также и мирные жители, потому что по ним наносят ракетные удары.

"Как бы вам понравилось жить в здании, если бы вы знали, что вечером есть большая вероятность, что в него попадет ракета? Это ужасно. Должно быть, ужасно так жить", - добавил президент.

Трамп также похвастался, что США "отлично поработали" с Индией и Пакистаном, а также с Израилем. Он в очередной раз заявил, что ни одна такая катастрофа не произошла бы, если бы он был президентом.