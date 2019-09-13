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Трамп разрешил добывать нефть в заповеднике на Аляске

Новости » Политика    13.09.2019 - 17:53
Трамп разрешил добывать нефть в заповеднике на Аляске
Фото: Дональд Трамп (Alex Wong/Getty Images)

В 2017 году был принят закон, который обязал МВД США открыть участок Аляски нефтяным компаниям для разведки

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп предложил начать добывать нефть на Аляске на территории Национального Арктического заповедника. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Как сообщается, разработка этих земель может стать новым источником дохода для нефтяных компаний и толчком для развития экономики региона. В то же время это нарушит экологическую систему Аляски и нанесет серьезный ущерб природе, считают экологи.

Ранее прибрежная равнина Арктического национального заповедника была закрыта для разведки и добычи нефти и газа. Споры о том, можно ли добывать там нефть, ведутся с 1977 года. В 2017 году был принят закон, который обязал Министерство внутренних дел США открыть участок Аляски нефтяным компаниям для разведки.

Теперь Бюро по управлению земными ресурсами США разработало окончательный план. В соответствии с ним нефтяным компаниям разрешат добывать нефть в заповеднике на Аляске. Компании смогут взять в аренду 1,56 млн из 19 млн акров заповедника.

План предусматривает строительство четырех взлетно-посадочных полос и колодцев, 175 миль дорог, вертикальных опор для трубопроводов, установки для обработки морской воды и площадки для барж. Сдать участки земли в аренду компаниям планируется к концу 2019 года.

Изначально администрация Белого дома предположила, что к 2027 году в бюджет страны поступит $1,8 млрд от продажи нефти, добытой в пределах заповедника. Однако в июне этого года прогнозы снизили до $900 млн. В настоящий момент доподлинно неизвестно, какие запасы нефти содержатся в прибрежной зоне Аляски.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует среднюю цену нефти марки Brent на уровне 59,2 долларов за баррель в 2019 году и 59 долларов в 2020 году. Согласно прогнозу, цены на нефть останутся неизменным в реальном выражении в среднесрочной перспективе.

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