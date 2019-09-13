ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Трамп дозволив видобувати нафту у заповіднику на Алясці

Новини » Політика    13.09.2019 - 17:53
Трамп дозволив видобувати нафту у заповіднику на Алясці
Фото: Дональд Трамп (Alex Wong/Getty Images)

У 2017 році був прийнятий закон, який зобов'язав МВС США відкрити ділянку Аляски нафтовим компаніям для розвідки

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп запропонував почати видобувати нафту на Алясці на території Національного Арктичного заповідника. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Як повідомляється, розробка цих земель може стати новим джерелом доходу для нафтових компаній і поштовхом для розвитку економіки регіону. В той же час це порушить екологічну систему Аляски і завдасть серйозної шкоди природі, вважають екологи.

Раніше прибережна рівнина Арктичного національного заповідника була закрита для розвідки і видобутку нафти і газу. Суперечки про те, чи можна видобувати там нафту, ведуться з 1977 року. У 2017 році був прийнятий закон, який зобов'язав Міністерство внутрішніх справ США відкрити ділянку Аляски нафтовим компаніям для розвідки.

Тепер Бюро з управління земними ресурсами США розробило остаточний план. У відповідності з ним нафтовим компаніям дозволять видобувати нафту у заповіднику на Алясці. Компанії зможуть взяти в оренду 1,56 млн з 19 млн акрів заповідника.

План передбачає будівництво чотирьох злітно-посадкових смуг і колодязів, 175 миль доріг, вертикальних опор для трубопроводів, установки для обробки морської води і майданчики для барж. Здати ділянки землі в оренду компаніям планується до кінця 2019 року.

Спочатку адміністрація Білого дому припустила, що до 2027 року в бюджет країни надійде $1,8 млрд від продажу нафти, видобутої в межах заповідника. Проте в червні цього року прогнози знизили до $900 млн. На даний момент достеменно невідомо, які запаси нафти містяться в прибережній зоні Аляски.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує середню ціну нафти марки Brent на рівні 59,2 доларів за барель у 2019 році і 59 доларів у 2020 році. Згідно з прогнозом, ціни на нафту залишаться незмінним в реальному вираженні в середньостроковій перспективі.

США готові розглянути тимчасову торгову угоду з Китаєм Трамп планує зустрітися з лідером КНДР до кінця року
Новини України Дональд ТрампнефтьАляска
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся