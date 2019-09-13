Трамп дозволив видобувати нафту у заповіднику на Алясці

Фото: Дональд Трамп (Alex Wong/Getty Images)

У 2017 році був прийнятий закон, який зобов'язав МВС США відкрити ділянку Аляски нафтовим компаніям для розвідки

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп запропонував почати видобувати нафту на Алясці на території Національного Арктичного заповідника. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Як повідомляється, розробка цих земель може стати новим джерелом доходу для нафтових компаній і поштовхом для розвитку економіки регіону. В той же час це порушить екологічну систему Аляски і завдасть серйозної шкоди природі, вважають екологи.

Раніше прибережна рівнина Арктичного національного заповідника була закрита для розвідки і видобутку нафти і газу. Суперечки про те, чи можна видобувати там нафту, ведуться з 1977 року. У 2017 році був прийнятий закон, який зобов'язав Міністерство внутрішніх справ США відкрити ділянку Аляски нафтовим компаніям для розвідки.

Тепер Бюро з управління земними ресурсами США розробило остаточний план. У відповідності з ним нафтовим компаніям дозволять видобувати нафту у заповіднику на Алясці. Компанії зможуть взяти в оренду 1,56 млн з 19 млн акрів заповідника.

План передбачає будівництво чотирьох злітно-посадкових смуг і колодязів, 175 миль доріг, вертикальних опор для трубопроводів, установки для обробки морської води і майданчики для барж. Здати ділянки землі в оренду компаніям планується до кінця 2019 року.

Спочатку адміністрація Білого дому припустила, що до 2027 року в бюджет країни надійде $1,8 млрд від продажу нафти, видобутої в межах заповідника. Проте в червні цього року прогнози знизили до $900 млн. На даний момент достеменно невідомо, які запаси нафти містяться в прибережній зоні Аляски.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує середню ціну нафти марки Brent на рівні 59,2 доларів за барель у 2019 році і 59 доларів у 2020 році. Згідно з прогнозом, ціни на нафту залишаться незмінним в реальному вираженні в середньостроковій перспективі.