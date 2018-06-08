Трамп рассматривает возможность помилования около 3 тыс. человек

В частности, Трамп может помиловать Мохаммеда Али

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что он рассматривает возможность помилования около 3 тыс. человек, сообщает Reuters.

Как сообщается, среди 3 тыс. человек, которых Трамп может помиловать есть также и покойный американский боксер Мохаммед Али, который был признан виновным в отказе от прохождения военной службы в апреле 1967 года во время войны во Вьетнаме.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп может помиловать Манафорта. Так, три источника New York Times заверили, что "екс-адвокат президента США подал идею о том, чтобы Трамп помиловал двух своих бывших главных советников Майкла Флинна и Пола Манафорта".