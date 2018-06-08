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Трамп розглядає можливість помилування близько 3 тис. осіб

НовиниПолітика    08.06.2018 - 16:56
Фото: Дональд Трамп (nato.int)
Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Зокрема, Трамп може помилувати Мохаммеда Алі

Президент США Дональд Трамп заявив у п'ятницю, що він розглядає можливість помилування близько 3 тис. осіб, повідомляє Reuters.

Як повідомляється, серед 3 тис. людей, яких Трамп може помилувати є також і покійний американський боксер Мохаммед Алі, який був визнаний винним у відмові від проходження військової служби в квітні 1967 року під час війни у В'єтнамі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп може помилувати Манафорта. Так, три джерела New York Times запевнили, що "екс-адвокат президента США подав ідею про те, щоб Трамп помилував двох своїх колишніх головних радників Майкла Флінна і Пола Манафорта".

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Теги публікації: Сполучені Штати Америки, Дональд Трамп, помилование  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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