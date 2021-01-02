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Трамп раскритиковал итоги голосования в Сенате США по оборонному бюджету

Автор: Артур Родивилов

Президент США Дональд Трамп отреагировал на решение Сената, который одобрил оборонный бюджет на 2021 финансовый год. В пятницу он преодолел вето главы государства.

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Об этом написал глава Белого дома в Twitter.

Трамп отметил, что республиканский Сенат упустил возможность избавиться от раздела 230, предоставляющий неограниченные полномочия крупнейшим технологическим компаниям.

По мнению американского лидера, она угрожает безопасности США и честному проведению выборов в стране.

Претензии президента вызвали и другие положения законопроекта, в том числе пункты о переименовании военных баз, названных в честь военачальников рабовладельческого Юга во времена Гражданской войны в США. 23 декабря он отказался подписать проект бюджета, назвав документ подарком России и Китаю.

Тем не менее Палата представителей, а затем и Сенат поддержали проект оборонного бюджета. Среди прочего он предусматривает помощь Украине, санкции против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп продлил несколько иммиграционных запретов. Они блокируют въезд в страну многих желающих получить грин-карту и временных иностранных рабочих.

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