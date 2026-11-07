Трамп провів телефонні розмови щодо війни і пообіцяв "дуже масштабну угоду"

Президент США провів телефонні розмови щодо завершення війни в Україні і заявив, що наступного дня їх буде більше. За його словами, у понеділок і вівторок відбудеться тристороння зустріч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Дональда Трампа журналістам.

Президент США переконаний, що Україна і Росія вперше готові домовлятися.

"Сьогодні я провів телефонні розмови, завтра будуть ще. У понеділок і вівторок у них відбудеться зустріч", - сказав Трамп.

З ким саме він говорив, президент не уточнив.

Трамп знову назвав можливу домовленість "дуже масштабною угодою". За його словами, вона може стосуватися не лише України, а й усієї Європи.

Раніше спецпредставник США Стів Віткофф повідомляв, що переговори на робочому рівні між Україною та Росією за посередництва США пройдуть в Абу-Дабі 10-11 листопада. Сторони мають обговорити повоєнні безпекові домовленості, деескалацію та гуманітарні питання.