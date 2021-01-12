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Трамп провел первую встречу с Пенсом после событий в Капитолии

Вторник 12 января 2021 07:22
Трамп провел первую встречу с Пенсом после событий в Капитолии
Фото: Майк Пенс (floridapolitics.com)
Автор: Инна Собора

Президент США Дональд Трамп провел встречу с вице-президентом Майком Пенсом. У них состоялся "хороший разговор".

Об этом сообщает Reuters.

В ходе переговоров Трамп и Пенс "обязались продолжать работать ради страны на оставшееся время их срока".

Встреча прошла на фоне призывов к вице-президенту о проведении импичмента в отношении главы Белого дома. Она была первой с дня массовых безпорядков в Капитолии 6 января.

"Они хорошо поговорили, обсуждая предстоящую неделю и размышляя о последних четырех годах работы и достижениях администрации", - сообщили в Белом доме.

Ранне сообщалось, что отношения Трампа и Пенса ухудшились из-за того, что вице-президент не исключал попыток отстранить Трампа.

На прошлой неделе Трамп, который безуспешно пытался отменить свое поражение на выборах 3 ноября, призвал Пенса вмешаться в процесс сертификации и призвал своих сторонников идти к Капитолию. Завязалась схватка, в которой погибли пять человек, в том числе офицер полиции Капитолия. Некоторые сторонники Трампа во время нападении обсуждали убийство Пенса за то, что он "предатель".

Как писало РБК-Украина, Пенс назвал условие объявления импичмента Трампу. Он считает возможным использование 25-й поправки к Конституции Штатов.

Так, согласно 25-й поправке, вице-президент занимает пост главы государства в случае досрочного прекращения полномочий президента, его недееспособности. Однако поправка ни разу не применялась с момента ее принятия в 1967 году.

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Новости Украины Политика Соединенные Штаты АмерикиМайк ПенсДональд Трамп

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