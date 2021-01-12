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Трамп провів першу зустріч з Пенсом після подій у Капітолії

Вівторок 12 січня 2021 07:22
Трамп провів першу зустріч з Пенсом після подій у Капітолії
Фото: Майк Пенс (floridapolitics.com)
Автор: Инна Собора

Президент США Дональд Трамп провів зустріч з віце-президентом Майком Пенсом. У них відбувся "хороша розмова".

Про це повідомляє Reuters.

У ході переговорів Трамп і Пенс "зобов'язалися продовжувати працювати заради країни на час, що залишився їхньому терміну".

Зустріч пройшла на тлі закликів до віце-президента про проведення імпічменту щодо глави Білого дому. Вона була першою з дня масових безпорядків у Капітолії 6 січня.

"Вони добре поговорили, обговорюючи майбутній тиждень і розмірковуючи про останні чотири роки та досягнення адміністрації", - повідомили в Білому домі.

Раніше повідомлялося, що відносини Трампа і Пенса погіршилися через те, що віце-президент не виключав спроб усунути Трампа.

Минулого тижня Трамп, який безуспішно намагався скасувати свою поразку на виборах 3 листопада, закликав Пенса втрутитися в процес сертифікації і закликав своїх прихильників йти до Капітолія. Зав'язалася сутичка, в якій загинули п'ятеро людей, у тому числі офіцер поліції Капітолія. Деякі прихильники Трампа під час нападі обговорювали вбивство Пенса за те, що він "зрадник".

Як повідомляло РБК-Україна, Пенс назвав умову оголошення імпічменту Трампу. Він вважає можливим використання 25-ї поправки до Конституції Штатів.

Так, відповідно 25-й поправці, віце-президент займає посаду голови держави в разі дострокового припинення повноважень президента, його недієздатності. Однак поправка жодного разу не застосовувалася з моменту її прийняття в 1967 році.

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Новини України Політика Сполучені Штати АмерикиМайк ПенсДональд Трамп

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