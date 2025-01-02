Трамп проведе мітинг за день до своєї інавгуруації, - CBS News

За словами численних джерел, знайомих із планом заходу, мітинг відбудеться на Capital One Arena у Вашингтоні, округ Колумбія. Це домашня арена баскетбольної команди Washington Wizards і хокейної команди Washington Capitals, яка може вмістити близько 20 тисяч глядачів.

Згідно з посиланням для реєстрації від інавгураційного комітету Трампа-Венса, початок заходу "Make America Great Again Victory Rally" заплановано на 15:00 за східним часом.

Зазначимо, що новообраний президент США Дональд Трамп має скласти присягу на другий термін 20 січня.