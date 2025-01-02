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Трамп проведе мітинг за день до своєї інавгуруації, - CBS News

Четвер 02 січня 2025 07:30
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Трамп проведе мітинг за день до своєї інавгуруації, - CBS News Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Обраний президент США Дональд Трамп проведе захід на кшталт мітингу. Він відбудеться 19 січня, безпосередньо за день до його інавгурації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.

За словами численних джерел, знайомих із планом заходу, мітинг відбудеться на Capital One Arena у Вашингтоні, округ Колумбія. Це домашня арена баскетбольної команди Washington Wizards і хокейної команди Washington Capitals, яка може вмістити близько 20 тисяч глядачів.

Згідно з посиланням для реєстрації від інавгураційного комітету Трампа-Венса, початок заходу "Make America Great Again Victory Rally" заплановано на 15:00 за східним часом.

Зазначимо, що новообраний президент США Дональд Трамп має скласти присягу на другий термін 20 січня.

Також нагадаємо, що хоч Трамп виграв вибори 5 листопада 2024 року, проте офіційно перемогу було закріплено лише 17 грудня. Тоді виборники Техасу на зустрічі в Остіні присудили республіканцю 40 голосів виборників штату, що дало йому змогу набрати необхідні 270 голосів і остаточно закріпити за собою посаду 47-го президента США.

Детальніше про те, як буде виглядати інавгурація Трампа і чого чекати від нового лідера Сполучених Штатів - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Сполучені Штати Америки Дональд Трамп
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