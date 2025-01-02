Трамп проведет митинг за день до своей инаугуруации, - CBS News

Избранный президент США Дональд Трамп проведет мероприятие по типу митинга. Оно состоится 19 января, непосредственно за день до его инаугурации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News .

По словам многочисленных источников, знакомых с планом мероприятия, митинг состоится на Capital One Arena в Вашингтоне , округ Колумбия. Это домашняя арена баскетбольной команды Washington Wizards и хоккейной команды Washington Capitals, которая может вместить около 20 тысяч зрителей.

Согласно ссылке для регистрации от инаугурационного комитета Трампа-Вэнса, начало мероприятия "Make America Great Again Victory Rally" запланировано на 15:00 по восточному времени.

Отметим, что новоизбранный президент США Дональд Трамп должен принять присягу на второй срок 20 января.