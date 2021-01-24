Трамп просил Минюст обратиться в Верховный суд для отмены результатов выборов, - WSJ

45-й президент США Дональд Трамп просил Министерство юстиции обратиться в Верховный суд касательно отмены результатов выборов. Но у него не было поддержки в этом.

Об этом сообщает Wall Street Journal.

Одной из идей Трампа в последние дни было заменить и.о. генерального прокурора Джеффри Розена на человека, который был бы готов добиваться отмены признания результатов выборов президента США.

Известно, что Трамп не получил поддержки идеи с иском в Верховный суд от им же назначенных должностных лиц. Они не видели юридических оснований для такого ходатайства по выборам.

Также часть высокопоставленных чиновников Минюста грозилась подать в отставку, если Трамп уволит прежнего и.о. генпрокурора. После того, как стало понятно, что Розен не исполнит просьбу по иску, Трамп думал о назначении на должность своего союзника Джеффри Кларка, который был готов начать желаемую президентом процедуру. Но в итоге Дональд отказался от плана из-за угрозы увольнений высшего руководства Минюста.

Прежний генеральный прокуро Уильямм Барр и временный генеральный солиситор (представитель исполнительной власти в Верховном суде США) Джеффри Уолл тоже отказывались идти с иском в суд, поскольку для этого не было оснований. К тому же, по их мнению, у федерального правительства не было юридического интереса в том, кто именно будет победителем выборов.

Напомним, что процесс по импичменту 45-му президенту США Дональду Трампу в Сенате начнется 8 февраля. Будут озвучены вступительные аргументы по обвинению в подстрекательстве к восстанию в связи с беспорядками в Капитолии в начале января.