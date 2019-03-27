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Трамп продлил введенный Обамой режим ЧП

Новости » Политика    27.03.2019 - 06:33
Трамп продлил введенный Обамой режим ЧП
Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Действие режима ЧП из-за киберугроз продлено на год

Президент США Дональд Трамп продлил на год режим чрезвычайного положения из-за умышленных вредоносных действий в киберпространстве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.

Как отмечается в заявлении, для внешней политики и экономики США подобные действия "представляют угрозу национальной безопасности".

"В этой связи я счел необходимым продолжить режим чрезвычайного положения, объявленного в исполнительном указе 13694", - говорится в заявлении Трампа.

Указ о введении чрезвычайного положения в стране был подписан 1 апреля 2015 года бывшим президентом США Бараком Обамой.

Напомним, ранее Дональд Трамп подписал документ о введении режима чрезвычайного положения в США - на южной границе страны. Сообщается, что это позволит ему получить средства в размере около 8 млрд долларов для возведения стены без одобрения Конгресса.

РБК-Украина писало, что потери экономики США из-за "шатдауна" превысили 11 млрд долларов. Аналитики предполагают, что отсутствие согласия политиков о будущем бюджета США может привести к тому, что ВВП Штатов по итогам года может вырасти менее чем на 3%.

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