Трамп продлил на год чрезвычайное положение в США

Фото: Дональд Трамп (twitter.com/realDonaldTrump)

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп продлил на год режим чрезвычайного положения - до 14 сентября 2020 года. ЧП было введено в стране после терактов 11 сентября 2001 года.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"Террористическая угроза, которая привела к введению режима чрезвычайного положения 14 сентября 2001 года, сохраняется, - говорится в сообщении.

При этом Трамп отметил, что полномочия, которые были задействованы после введения чрезвычайного положения, продолжают играть критически важную роль для возможности Вооруженных сил США выполнять свои основные задачи по противостоянию сохраняющейся угрозе терроризма на территории США и во всем мире.

"По этой причине я посчитал необходимым, чтобы действие чрезвычайного положения, введенного 14 сентября 2001 года в ответ на террористические атаки, продолжалось", - добавил он.

Режим ЧП дает президенту некоторые дополнительные юридические полномочия, которыми он может в любой момент воспользоваться.

Отметим, что Чрезвычайное положение было введено в США спустя три дня, после того как террористы захватили самолеты и направили их на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и на Пентагон. В результате теракта погибли около 3 тысяч человек.

Напомним, ранее Трамп объявил чрезвычайное положение в Южной Каролине из-за шторма "Исаиас".