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Трамп продовжив на рік надзвичайний стан в США

Вашингтон, Четвер 10 вересня 2020 21:24
Трамп продовжив на рік надзвичайний стан в США
Фото: Дональд Трамп (twitter.com/realDonaldTrump)
Автор: РБК-Україна

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп продовжив на рік режим надзвичайного стану - до 14 вересня 2020 року. НС було введено в країні після терактів 11 вересня 2001 року.

Про це повідомляє прес-служба Білого дому.

"Терористична загроза, яка призвела до введення режиму надзвичайного стану 14 вересня 2001 року, зберігається, - йдеться в повідомленні.

При цьому Трамп зазначив, що повноваження, які були задіяні після введення надзвичайного стану, продовжують грати критично важливу роль для можливості Збройних сил США виконувати свої основні завдання щодо протистояння постійною загрозою тероризму на території США і у всьому світі.

"З цієї причини я вважав за необхідне, щоб дія надзвичайного стану, введеного 14 вересня 2001 року у відповідь на терористичні атаки, продовжувалося", - додав він.

Режим НС дає президенту деякі додаткові юридичні повноваження, якими він може в будь-який момент скористатися.

Зазначимо, що Надзвичайний стан було введено в США через три дні, після того, як терористи захопили літаки і спрямували їх на вежі Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку і на Пентагон. В результаті теракту загинули близько 3 тисяч осіб.

Нагадаємо, раніше Трамп оголосив надзвичайний стан у Південній Кароліні через шторм "Ісаіас".

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Новини України В світі Дональд Трампнадзвичайний станСполучені Штати Америки
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