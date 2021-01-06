Трамп призвал Пенса отклонить голоса выборщиков в спорных штатах

Американский лидер Дональд Трамп призвал вице-президента Майка Пенса отклонить голоса выборщиков в спорных штатах. Это нужно для того, чтобы пересмотреть итоги выборов, которые в среду должен утвердить Конгресс США.

Об этом Дональд Трамп написал в своем Twitter.

"В штатах хотят исправить итоги выборов, так как теперь там знают, что были нарушения и фальсификации... Все что нужно сделать Майку Пенсу - вернуть в штаты на пересмотр итоги выборов, и тогда - мы победим", - написал Трамп.

Президент США признал, что для Пенса это будет трудным решением.

"Сделай это, Майк. В такие времена требуется крайнее мужество", - подытожил он.

Напомним, сегодня Конгресс соберется на заседание, чтобы официально подсчитать голоса Коллегии выборщиков на выборах президента США.

Также РБК-Украина писало, что демократы близки к победе на выборах в штате Джорджия, что даст им большинство в Сенате США. Это позволит демократом получить контроль над обеими палатами Конгресса США и продвигать политические цели избранного президента Джо Байдена.