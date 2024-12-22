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Трамп призначить продюсера та володаря премій "Еммі" посланцем у Британії

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Обраний президент США Дональд Трамп обрав кандидата на посаду спеціального посланця у Великій Британії. Посаду може отримати телепродюсер Марк Бернетт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Відповідна заява з'явилася на акаунті Трампа на платформі Truth Social. Він похвалив 64-річного Бернетта і зазначив, що він зосередиться на розвитку дипломатичних відносин, зокрема у сфері торгівлі, інвестицій та культурного обміну.

Бернетт створював популярні шоу Survivor, Shark Tank і The Voice. Він був продюсером реаліті-шоу The Apprentice (2004–2015), яке допомогло Трампу здобути широку популярність у США. 

Марк Бернетт є володарем понад 13 премій "Еммі" та багаторічний досвід у телепродакшені. Зазначається, що він не має досвіду в дипломатичній діяльності.

Трамп раніше також заявив, що призначить колишнього гравця НФЛ Гершеля Вокера послом у Багамах, Чарльза Кушнера, батька свого зятя Джареда Кушнера, послом у Франції. 

Обох кандидатів критикували раніше: Вокера через звинувачення у примусі до абортів, а Кушнер через кримінальні звинувачення в ухиленні від податків та незаконних внесках у виборчі кампанії.

Крім того, обраний президент США призначив Кімберлі Гілфойл, колишню партнерку Дональда Трампа-молодшого, послом у Греції, а власника NBA-команди Houston Rockets, мільярдера Тілмана Фертітта послом в Італії.
 

Варто зазначити, що це не перше призначення Дональда Трампа, яке викликало резонанс та дискусії. Трамп запропонував на посаду очільника Пентагону телеведучого Fox News та ветерана Піта Хегсета.

У Вашингтоні розкритикували кандидатуру Хегсета. ЗМІ повідомляють, що Трамп розглядає інших кандидатів на посаду голови Пентагону.

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