Трамп привітав Україну з Днем Незалежності і закликав до миру: Зеленський показав лист

Американський лідер нагадав про 35 років дипломатичних відносин між державами та запевнив у непохитній підтримці суверенного й процвітаючого майбутнього України.

"Від імені Американського народу вітаю Вас і громадян України з Днем Незалежності. 24 серпня - це день, коли ми відзначаємо нашу міцну дружбу, що ґрунтується на 35 роках дипломатичних відносин, - зв’язок, який лише зміцнився з моменту здобуття Україною незалежності. Завдяки мужнім, сміливим і талановитим людям ви побудували велику країну", - йдеться у листі Трампа.

Також американський лідер підкреслив, що США "захоплюються вашою стійкістю, вшановують ваші жертви", а також зберігають впевненість у майбутньому України як суверенної, процвітаючої держави.

Окрему увагу у своєму зверненні Трамп приділив перспективі завершення війни та встановлення міцного миру.

"Скористаймося цим моментом, щоб завершити конфлікт і побудувати міцний, тривалий мир, який розкриє величезний потенціал України для майбутніх поколінь", - написав він.

Реакція Зеленського на лист

Президент України подякував американському колезі та всьому народу США за привітання і підтримку. Лист з Білого дому Зеленський порівняв із роботою ППО.

"Ці слова, подібно до звуку пуску Patriot PAC-3, піднімають наш дух і дають надію на те, що життя вдасться захистити від жорстоких атак Росії, а достойного миру вдасться досягти" - написав глава держави.