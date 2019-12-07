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Трамп приостановил процесс признания наркокартелей Мексики террористами

Новости » Политика     07.12.2019 - 22:03
Трамп приостановил процесс признания наркокартелей Мексики террористами
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Президент США не уточнил, как долго продлится задержка процесса

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп приостановил процесс признания мексиканских наркокартелей как террористические группировки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Как отмечается, Трамп остановил все необходимые процедуры по признанию мексиканских наркокартелей как террористические группировки по просьбе президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.

В то же время, американский президент подчеркнул, что США "законодательно готовы к этому".

По его словам, он уважает своего мексиканского коллегу, поэтому и согласился на такой шаг. При этом американский президент не уточнил, как долго продлится задержка процесса.

Напомним, в результате перестрелки между мексиканскими правоохранителями и членами банды в 65 километрах от американской границы погибли по меньшей мере 10 человек. Стрельба произошла в северном городе Вилла Юнион. Банда пыталась штурмовать здание местного горсовета. Губернатор также добавил, что нападавшие были членами Северо-восточного картеля из соседнего штата Тамаулипас. Кроме того, ряд муниципальных служащих пропали без вести.

Ранее сообщалось, что в Мексике вооруженная группировка напала на бильярдный клуб. В результате чего погибли восемь человек, еще трое получили ранения.

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Новости Украины МексикаДональд Трамп
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