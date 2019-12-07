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Трамп призупинив процес визнання наркокартелів Мексики терористами

Новини » Політика     07.12.2019 - 22:03
Трамп призупинив процес визнання наркокартелів Мексики терористами
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Президент США не уточнив, як довго триватиме затримка процесу

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп призупинив процес визнання мексиканських наркокартелів як терористичні угруповання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Як наголошується, Трамп зупинив всі необхідні процедури щодо визнання мексиканських наркокартелів як терористичні угруповання на прохання президента Мексики Андреса Мануеля Лопеса Обрадора.

У той же час, американський президент підкреслив, що США "законодавчо готові до цього".

За його словами, він поважає свого мексиканського колегу, тому і погодився на такий крок. При цьому американський президент не уточнив, як довго триватиме затримка процесу.

Нагадаємо, в результаті перестрілки між мексиканськими правоохоронцями та членами банди в 65 кілометрах від американського кордону загинули щонайменше 10 осіб. Стрілянина сталася в північному місті Вілла Юніон. Банда намагалася штурмувати будівлю місцевої міськради. Губернатор також додав, що нападники були членами Північно-східного картелю з сусіднього штату Тамауліпас. Крім того, ряд муніципальних службовців пропали без вісті.

Раніше повідомлялося, що в Мексиці озброєне угрупування напала на більярдний клуб. В результаті чого загинули вісім осіб, ще троє отримали поранення.

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