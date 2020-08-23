Трамп приказал оказать федеральную помощь Калифорнии из-за масштабных пожаров

Президент США Дональд Трамп распорядился оказать федеральную помощь властям штата Калифорния в связи с лесными пожарами. Огонь унес жизни по меньшей мере 6 человек.

Об этом передает пресс-служба Белого дома.

Как отмечается, помощь может включать в себя гранты на ремонт домов и временное жилье, а также меры, помогающие бизнесу оправиться от последствий стихийного бедствия.

"Трамп объявил, что на территории штата Калифорния произошло крупное стихийное бедствие, и приказал оказать федеральную помощь в дополнение к усилиям властей штата из-за лесных пожаров, которые возникли 14 августа 2020 года", - указывается в заявлении.

Огонь уже уничтожил более 500 домов и других построек в штате. Более 175 тысяч жителей штата были вынуждены покинуть свои дома.

Напомним, в начале августа в США по меньшей мере четверо человек погибли в результате тропического урагана Исаиас, который достиг восточного побережья штата Северная Каролина.

Также РБК-Украина писало, что на юге Франции вспыхнул лесной пожар, из-за которого эвакуировали 2700 человек.