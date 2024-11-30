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Трамп пригрозив 100%-ми митами країнам БРІКС

Вашингтон, Субота 30 листопада 2024 20:50
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Трамп пригрозив 100%-ми митами країнам БРІКС Фото: обраний президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Данило Крамаренко

Обраний президент США Дональд Трамп пригрозив 100%-ми митами країнам БРІКС. Якщо вони не залишать спроби знайти альтернативу долару у міжнародній торгівлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Трампа у соціальній мережі Truth Social.

За його словами, настав кінець ідеї про те, що країни БРІКС можуть відмовитися від долара у міжнародних розрахунках.

"Ми вимагаємо від цих країн зобов'язання не створювати нову валюту БРІКС і не підтримувати жодну іншу валюту, щоб замінити долар США. Інакше вони зіткнуться зі 100%-ми митами і повинні будуть попрощатися з продажами в чудову економіку США", - зазначив він.

Він також зазначив, що шансів на те, що БРІКС знайде заміну долару, немає. А будь-яка країна, яка спробує це зробити, "має помахати Америці рукою".

Зазначимо, до об'єднання БРІКС входять Бразилія, Росія, Індія, Китай, Південна Африка, Іран, ОАЕ, Єгипет та Ефіопія. Ще кілька країн претендують на членство.

Хто у БРІКС хоче знайти заміну долару

Зазначимо, цього року на саміті БРІКС у Росії планувався запуск нової валюти у рамках відмови від долара США у міжнародних розрахунках. Ідею активно просував російський диктатор Володимир Путін, проте решта учасників, таких як Індія та Китай, проти, повідомлялося про серйозні розбіжності.

Як пише Bloomberg, Банк міжнародних розрахунків (BIS) вже обговорює закриття пілотної платформи транскордонних платежів. Путін називав технологію, що лежить в її основі, інструментом обходу санкцій та потенційного підриву домінування долара.

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